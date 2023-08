De Bruyne, Guardiola conferma l’infortunio: «È grave, starà fuori per qualche mese»

De Bruyne si è infortunato ancora, questa volta contro il Burnley. Guardiola, nella conferenza stampa prima della finale di Supercoppa Europea, ha spiegato che non giocherà per diversi mesi.

«È un infortunio grave, dobbiamo decidere se si opererà, ma starà fuori per qualche mese».

Anche il compagno di squadra, Rodri, ha parlato di De Bruyne:

«È uno dei giocatori più importanti del club. Di sicuro ci mancherà molto. Cercheremo di supportarlo in questo brutto momento. L’ho visto l’altro giorno ed era positivo. Speriamo di poterlo riavere presto perché è molto importante».

È il terzo infortunio muscolare di quest’anno. Il primo il 26 aprile, dove è stato costretto a saltare una settimana a causa di una contusione al piede, poi durante la finale di Champions League un problema muscolare ai flessori della coscia destra e ora, contro il Burnley, arriva un altro colpo.

Ora, in assenza di un grande regista offensivo come il belga, le parole di Guardiola potrebbero diventare realtà. Aveva detto in più occasioni che ripetere il successo dello scorso anno sarebbe stato complicato, ora che De Bruyne mancherà fino al 2024 tutto diventa più complicato.

