Kvaratskhelia, trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro (Sky)

Il georgiano si è infortunato durante l’amichevole col Girona. Ieri anche Simeone e Osimhen hanno riportato un affaticamento muscolare

In una sola giornata il Napoli ha “perso” tre dei suoi elementi migliori: Osimhen, Simeone e Kvaratskhelia. Il nigeriano è stato tenuto a riposo in via precauzionale, si legge oggi sui quotidiani, dopo l’affaticamento muscolare che lo ha colpito durante il riscaldamento pre amichevole con il Girona. Osimhen non era nemmeno in panchina, ieri: ha seguito la partita in tribuna. Il nigeriano dovrebbe tornare in campo per l’amichevole di domenica, sempre a Castel di Sangro.

Dopo Osimhen, durante la partita di ieri, si è fermato anche Giovanni Simeone. L’attaccante argentino del Napoli è uscito dal campo nel secondo tempo dell’amichevole di Castel di Sangro. Secondo l’inviato di Sky in Abruzzo, Francesco Modugno, si è trattato di un semplice affaticamento al polpaccio.

«Non sembra nulla di grave per Simeone, Garcia e De Laurentiis gli hanno chiesto come va: ha rassicurato tutti. Fatica e basta, fatica di queste amichevoli che ci sta. Si tocca il polpaccio, un affaticamento e nulla più».

Al termine della partita, infine, anche Kvaratskhelia non è sembrato al meglio. Il georgiano è uscito dal campo zoppicando e toccandosi il ginocchio, con una vistosa fasciatura alla gamba dopo aver subito una ginocchiata durante l’amichevole col Girona. Sky Sport ha fatto il punto dell’infortunio: non si tratterebbe solo di una botta per il georgiano, ma di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Qualcosa di più grave di un affaticamento, insomma. Oggi Kvaratskhelia sarà sottoposto agli esami di rito e si conosceranno i tempi di recupero. Con ogni probabilità non sarà a disposizione di Rudi Garcia nella prossima amichevole a Castel di Sangro.

