Kane, ultimatum al Bayern: accordo prima del 13 agosto o resta al Tottenham (Evening Standard)

L’attaccante inglese ha chiarito le sue intenzioni, ritiene non sia giusto lasciare il club e il nuovo allenatore a campionato iniziato

Secondo Evening Standard Harry Kane potrebbe rimanere al Tottenham se il Bayern non riuscisse a trovare l’accordo con il club inglese prima della partita contro il Brentford in programma il 13 agosto.

I bavaresi continuano a trattare con il Tottenham l’attaccante e capitano della nazionale inglese. Levy, il presidente degli Spurs, ha respinto l’ultima offerta di circa 70 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro. Secondo alcune voci di mercato, il Bayern sarebbe pronto ad alzare l’offerta fino a 100 milioni di euro, la stessa cifra richiesta dal Tottenham. Se l’offerta dovesse essere accettata, Kane diventerebbe l’acquisto più costoso di sempre per il Bayern.

Scrive l’Evening Standard:

“Kane ha chiarito la sua intenzione di rimanere se alla prima partita di Premier League il 13 agosto contro il Brentford, sarà ancora un giocatore del Tottenham. L’attaccante ritiene che sarebbe ingiusto per il club e il nuovo allenatore Ange Postecoglou andarsene dopo l’inizio del campionato. Gli Spurs, tuttavia, si rifiutano di fissare una scadenza per i colloqui con il Bayern. La posizione di Kane potrebbe anche essere parte di uno sforzo per convincere gli Spurs a prendere una decisione sul suo futuro“.

Ci sono stati diversi contatti fra i club. L’ultimo ieri tra il presidente Levy e l’amministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen, e il direttore tecnico, Marco Neppe. Levy continua a temporeggiare nella speranza di convincere Kane a rinnovare. Il contratto dell’attaccante inglese scadrà il prossimo 31 giugno.

