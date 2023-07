La saga di mercato di Kane è tragicamente noiosa, proprio come le sue interviste (Telegraph)

Non c’è mordente, niente sale. Più che una saga è un haiku: Harry Kane se ne andrà. Probabilmente in Germania. Si’, no, ovviamente…

Nel potenziale trasferimento di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco non c’è mordente, scrive il Telegraph. E’ una saga disperatamente asciutta, tanto drammatica quanto le interviste rilasciate dall’attaccante. Non c’è il sapore delle saghe di trasferimento di un tempo.

Kane è assolutamente imperscrutabile e nemmeno le sue interviste forniscono spunti interessanti: “la sua interlocuzione preferita è “yeah, no, obvi’sly“, insomma non regala certo notti insonni”.

“Il trasferimento di Kane non è una saga, è a malapena un haiku:

Harry Kane se ne andrà

Probabilmente in Germania

Si’, no, ovviamente…”.

Non c’è gioia, non c’è spinta narrativa: “buona fortuna a trasformarlo in un documentario di Amazon Prime“.

Intanto, scrive il Telegraph, Kane ha trascorso gran parte della sua estate rintanato nel rifugio segreto di Joe Lewis alle Bahamas, Tracy Island. Esponendosi poco.

“Quando sembrava destinato a trasferirsi nel 2021 c’è stata la mossa marginalmente ribelle di presentarsi in ritardo per l’allenamento. Questa volta sta facendo tutto correttamente. Per i tifosi del Tottenham questa è una condotta buona e rispettosa. Purtroppo per il resto di noi, con Wimbledon e l’Open fatto, non è molto divertente”.

ilnapolista © riproduzione riservata