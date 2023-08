Kane, il Bayern vuole una risposta dal Tottenham entro mezzanotte (Telegraph)

Il Tottenham deve ancora rispondere all’ultima offerta dei bavaresi che sono pronti ad una soluzione alternativa e a prendere il giocatore a gennaio

C’è l’ultimatum del Bayern Monaco. O il Tottenham si decide entro mezzanotte, o il Bayern prenderà Harry Kane la prossima stagione a parametro zero. Nel frattempo potrebbero trovare un’altra soluzione più economica, in attesa di far firmare un precontratto al capitano della nazionale a gennaio 2024.

Il rischio in quel caso, sarebbe la libertà di Kane di valutare altre proposte. Compresa quella eventuale del Manchester United che gli permetterebbe di rimanere in Inghilterra. A scriverlo è il Telegraph. La trattativa definita una delle più noiose di quest’estate, potrebbe avere una svolta già oggi:

“Si dice che il Bayern Monaco abbia fissato una scadenza a mezzanotte di oggi, il Tottenham deve far sapere se accetta o meno la loro ultima offerta per Harry Kane. I colossi tedeschi stanno valutando la possibilità di passare ad altri obiettivi se il Tottenham non dovesse accettare l’offerta. Tutte le parti, compreso il giocatore, vogliono tutto si risolva prima della prima partita stagionale degli Spurs in Premier League. L’attaccante è l’ultimo anno di contratto con gli Spurs e partirebbe gratuitamente la prossima estate”.

Kane è l’obiettivo numero uno di Tuchel. Il tedesco si sarebbe spinto a dire che con il capitano della nazionale inglese, il Bayern potrebbe vincere anche la Champions League. Al momento però potrebbe rinunciare momentaneamente all’attaccante inglese. La distanza fra le due società è abbastanza ampia:

“Il Bayern dovrà offrire circa 100 milioni di euro (86,1 milioni di sterline) se non di più, non contando i bonus, per convincere gli Spurs a vendere Kane che è desideroso di trasferirsi in Germania. C’è una differenza di circa 20 milioni di sterline tra ciò che il Bayern è disposto a offrire e ciò che gli Spurs chiedono, lunedì si sono tenuti i colloqui faccia a faccia. Resta da vedere come reagirà Levy (presidente del Tottenham) all’ultimatum. Il Bayern vuole un segnale altrimenti ritirerà la sua offerta“.

