Il Tottenham ha rifiutato 100 milioni dal Bayern Monaco per Harry Kane (Telegraph)

La saga di mercato più noiosa del 2023 potrebbe animarsi per un semplice rifiuto. Legittimo ma poco comprensibile il “no” di Daniel Levy, presidente del Tottenham, al Bayern Monaco che ha offerto 100 milioni (86 milioni di sterline) per Harry Kane.

Parliamo dell’attaccante capitano della nazionale inglese all’ultimo anno di contratto con gli Spurs. A luglio 2024 sarà un giocatore svincolato, a meno che non riesca a firmare un precontratto a gennaio con un’altra squadra.

In questa storia sono tanti gli elementi poco comprensibili. Il Bayern ha rifiutato di trattare Osimhen (buon per il Napoli) perché troppo costoso e poi ha offerto 100 milioni, un record per la Bundesliga, per un giocatore in scadenza di 30anni. Aveva anche dato un ultimatum agli Spurs che scadeva alla mezzanotte di venerdì scorso. Invece ha continuato ad insistere.

Il Tottenham ha rifiutato un’0fferta di quella portata per un giocatore in scadenza di 30anni. Il mondo si è improvvisamente capovolto. Levy spera di convincere il proprio giocatore a rinnovare ma sembra azzardato basare le proprie strategie di mercato su una speranza, peraltro sempre respinta dal giocatore. Kane non vuole rinnovare, lo ha detto in tutti i modi possibili. Se Bayern non sarà, forse sarà un altro club di Premier League. Un’ottima mossa, presidente Levy.

Il Telegraph fornisce i dettagli del rifiuto di Levy dopo ore di ghosting verso i dirigenti del Bayern:

“L’offerta del Bayern per Kane è stata rifiutata. Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, vuole la maggior parte dei soldi per qualsiasi accordo in anticipo. Il Bayern ora deve decidere se rimodulare l’offerta al rialzo e provare a convincere Levy a vendere o rinunciare a Kane quest’estate. Nel frattempo Levy deve fare i conti con la possibilità che Kane vada via a parametro zero, ha solo un altro anno di contratto e lascerebbe il club gratuitamente la prossima estate, ma sembra che Levy sia pronto a correre questo rischio“.

