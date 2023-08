In cambio del sì a Spalletti ct, la Figc organizzi Italia-Argentina al Maradona con incasso al Napoli

Sarebbe un atto di cortesia. La Figc avrebbe il successore di Mancini e Spalletti tornerebbe nella sua Napoli abbracciato dai tifosi

Tiene banco, a pochi giorni dall’inizio del prossimo campionato, la presunta querelle tra il Napoli e la Federazione Italiana Gioco Calcio, con la società partenopea che, secondo alcuni, non vorrebbe (e secondo moltissimi tifosi non dovrebbe) rinunciare alla riscossione della penale di circa 3,2 milioni di euro inserita a suo tempo nel contratto di Luciano Spalletti e da pagare nel caso in cui il tecnico di Certaldo fosse tornato ad allenare prima di luglio 2024.

Ieri l’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha dichiarato che la penale ha validità anche per la Nazionale, precisando, tuttavia che, quando è stata inserita nel contratto e sottoscritta dalle parti, non era stata minimamente presa in considerazione questa eventualità, lasciando pertanto intendere che la stessa era stata messa per evitare che Spalletti lasciasse il Napoli per andare ad allenare una squadra rivale (e non una selezione nazionale).

Si ricorda, ai più intransigenti sostenitori della cosiddetta “linea dura”, che la società azzurra quest’anno ha già “liberato” Giuntoli (passato al “nemico juventino” in cambio della rinuncia da parte dello stesso diesse ad alcune mensilità e premi), motivo per cui non ci sarebbe da meravigliarsi più di tanto se dovesse fare altrettanto anche con Spalletti (che, come detto, non andrebbe ad allenare una rivale del Napoli)…

Magari, in cambio di questa “gentile concessione” da parte della società partenopea, la Federazione potrebbe impegnarsi ad organizzare, in tempi ragionevoli, un incontro amichevole tra l’Italia di Spalletti e i campioni del mondo dell’Argentina da tenersi al “Diego Armando Maradona” (e con incasso interamente a favore del Napoli), dando così seguito ad un’idea già partorita due estati fa (nel luglio 2021), ossia quella di far disputare la “Copa Maradona” tra i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica nello stadio che porta il suo nome (idea poi sostituita dalla cosiddetta “Finalissima”, vinta dall’Argentina per 3-0, tenutasi a Wembley il 1 giugno 2022).

In questo modo la Figc avrà il successore di Roberto Mancini, Spalletti tornerà nella “sua” Napoli da Ct della Nazionale, i tifosi del Napoli potranno virtualmente “riabbracciarlo” in una gara per loro dai mille risvolti affettivi-sentimentali e il Napoli avrà ugualmente il suo “indennizzo economico”.

E vissero tutti felici e contenti!

ilnapolista © riproduzione riservata