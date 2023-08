Il Napoli ritira Gaetano dal mercato, il centrocampo sta bene così com’è (Corsport)

I sei del centrocampo ci sono, anche senza Veiga. Il club dovrà solo resistere a offerte per Elmas, dopo aver detto no ai trenta milioni del Lipsia

Dopo la rottura della trattativa con Gabri Veiga, il Napoli medita sul mercato e per ora ha deciso che sta bene così. Gianluca Gaetano è stato ritirato dal mercato. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Ricapitolando: ci sono Anguissa, Lobotka e Zielinski in cattedra; Elmas che è il primissimo assistente, praticamente uno di loro; Cajuste che prende lezioni e Gaetano che sa già tutto, anche di più, ma che andrebbe atteso, perché deve smaltire i guai vissuti con la Fiorentina.

Il mercato non dà scampo e neppure grandissime opportunità in linea con i desideri e Gianluca Gaetano, invece, offre tutto ciò: per questo hanno (ri)cominciato a pensare a lui, togliendolo almeno adesso dal mercato. È il momento delle riflessioni, saranno 24 o anche 48 ore, si proverà a scandagliare l’universo-calcio, si resisterà ad eventuali offerte per Elmas, dopo aver già detto no ai trenta milioni del Lipsia, poi si metterà un punto.

