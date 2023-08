Il Napoli nettamente favorito anche se non sarà semplice riconfermarsi (Libero)

Gli azzurri sembrano molto diversi dall’ultimo campionato. Vuoi per l’addio di Spalletti, vuoi per la cessione di Kim al Bayern

Anche Libero ovviamente elabora l’analisi del campionato di Serie A che comincia oggi: alle 18.30 Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona; alle 20.45 Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. Scrive Libero:

Ad aprire le danze sono i campioni in carica, seppure gli azzurri sembrano molto diversi dall’ultimo campionato. Vuoi per l’addio di Spalletti, rimpiazzato da Garcia, vuoi per la cessione di Kim al Bayern Monaco, sostituito da Natan (per il momento la coppia di centrali dovrebbe però essere Rrahmani-Jesus), ma per il Napoli non sarà semplice riconfermarsi. Oggi, tra l’altro, mancherà Kvaratskhelia, per un affaticamento muscolare: lo sostituirà Raspadori. Gli azzurri guidati da Osimhen, voglioso di confermarsi dopo i 26 gol dell’ultimo campionato, partiranno comunque nettamente favoriti, in attesa di integrare in squadra Gabri Veiga, 21enne centrocampista in arrivo per 36 milioni dal Celta Vigo e fiore all’occhiello del mercato azzurro.

Della Juventus scrive:

Rispetto alle concorrenti, la Signora potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, non avendo impegni europei. Un vantaggio non da poco, anche perché la rosa è competitiva, seppure non ci siano stati botti sul mercato.

Per Il Messaggero invece favorite sono Inter e Juventus.

