Il Napoli di Garcia è sceso in campo con troppa spocchia e Cajuste non ancora pronto (Il Messaggero)

Imbarazzante il rigore provocato dallo svedese che è stato l’anello debole della squadra, infatti Garcia lo ha tolto all’intervallo

Per Il Messaggero il Napoli di Garcia a Frosinone è sceso in campo con spocchia. Ecco quanto scrive il quotidiano romano a proposito di Frosinone-Napoli 1-3.

Lo schiaffone ai campioni è arrivato subito e a quel punto il nuovo Napoli di Garcia si è svegliato dal suo torpore perché la spocchia con cui era sceso in campo ci era sembrata davvero eccessiva. Cinque minuti non di una squadra che deve iniziare a

difendere lo scudetto ma di una squadra che pensa di fare un’altra passeggiata senza avversari.

L’intervento di Cajuste, anello debole del primo Napoli post Spalletti, ha provocato un rigore così imbarazzante da consigliare al tecnico francese la sua sostituzione all’intervallo, dopo altri danni evidenti (ammonizione e successivo fuorigioco sul gol annullato a Raspadori).

È in mezzo al campo che Garcia dovrà risolvere i problemi, già in parte affrontati con l’ingresso di Anguissa al posto dello smarrito Cajuste, che forse aveva bisogno di più tempo per inserirsi.

