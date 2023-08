Il Napoli a Frosinone con Raspadori mezz’ala, in mezzo solo Lobotka e Zielinski (Sky)

Un falso 4-3-3 con Raspa interno. Osimhen al centro dell’attacco con sugli esterni Lozano e Politano. Juan Jesus favorito in difesa

Frosinone-Napoli, come giocherà Garcia alla prima uscita ufficiale? Secondo Sky quello di domani in Ciociaria sarà un Napoli decisamente a trazione anteriore, un falso 4-3-3, più un 4-2-3-1 anche se a Napoli bandire il 4-3-3 suona sempre come una provocazione. Fatto sta che Rudi Garcia non sa più come dirlo che il Napoli deve giocare diversamente e quindi non è l’allenatore che ripresenterà il copione di Luciano Spalletti.

Secondo Sky, il Napoli – privo di Kvaratskhelia infortunato – giocherà con un 4-3-3 spurio, con Osimhen al centro dell’attacco e alle ali dovrebbero esserci Politano e Lozano (elogiato da Garcia in conferenza per la stagione disputata a sinistra col Psv). A centrocampo Lobotka in mezzo, con Zielinski e appunto Raspadori mezz’ala o falso interno. Povero Raspa, è sempre falso il suo ruolo che sia mezz’ala o centravanti.

Dietro, ovviamente Di Lorenzo poi Rrahmani con Juan Jesus e Olivera apparentemente favorito su Mario Rui. In porta Meret.

