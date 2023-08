Il Governo spagnolo condanna Rubiales «Il suo cammino è finito: lo sospenderemo dalle sue funzioni»

Víctor Francos, presidente del Consiglio Superiore dello Sport e segretario di Stato per lo Sport, ha parlato dopo la decisione di Rubiales di non dimettersi

Dopo il rifiuto di dimettersi e la versione di Rubiales di quanto accaduto a proposito del bacio ai Mondiali femminili di calcio, anche il Governo condanna il presidente della Federcalcio spagnola

Víctor Francos, presidente del Consiglio Superiore dello Sport e segretario di Stato per lo Sport, ha spiegato questo pomeriggio la posizione del governo sulla sfida lanciata da Luis Rubiales

«Abbiamo voluto essere ordinati e rispettosi nelle procedure da seguire. Fin dal primo momento abbiamo detto che non volevamo intervenire fino all’Assemblea Straordinaria della RFEF. Una volta celebrato questo e che i risultati non sono stati soddisfacenti agli occhi del governo, sarò molto chiaro e forte: «Rubiales, agli occhi del governo, della società spagnola e delle stesse campionesse, non è stato all’altezza della situazione, oggi non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. L’assemblea invece di calmare il clima, ha ravvivato la polemica. Il governo intende agire. Il cammino di Rubiales è finito: lo sospenderemo dalle sue funzioni»

Il massimo leader dello sport spagnolo ha spiegato che il governo trasferirà oggi stesso la propria denuncia, al Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD), in cui si chiede l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Rubiales per “mancanza molto grave”.

Francos ha continuato

«Rubiales ha deluso, non ha fatto quello che doveva. Le sue spiegazioni non corrispondono ai suoi atteggiamenti e vogliamo essere molto chiari: l’Assemblea, lungi dal risolvere la situazione, ha alimentato la polemica. «Dovrebbe chiedere scusa alle calciatrici: questo deve essere il Me Too dello sport spagnolo»

Secondo le ipotesi già mercoledì potrebbe avere luogo la riunione per prendere la decisione di rimuovere Rubiales cautelarmente dal suo incarico.

