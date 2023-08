Il Barcellona sposta le sue filiali in Olanda (LaRazon)

Sulla Razon: “È un asset notevole dal valore di 910 milioni di euro. È una strategia che aiuterà l’immagine del club a crescere nell’ambito tecnologico”.

Il Barcellona cerca di combattere il suo periodo nero dal punto di vista economico con validi investimenti. Come riporta dalla Razon, ora il club spagnolo pensa a spostare le sue filiali in altri paesi.

“Con una mossa strategica che riflette il crescente interesse per la tecnologia e la finanza, l’FC Barcelona ha deciso di stabilire la sede della sua filiale di produzione audiovisiva e contenuti digitali, nota come Barça Media, nei Paesi Bassi. L’obiettivo di questo trasferimento è quello di consentire alla filiale di essere quotata sul mercato finanziario Nasdaq negli Stati Uniti. I dettagli di questa decisione sono stati registrati nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti”.

Questa strategia nasce grazie a una collaborazione tra Laporta, presidente in carica dei bleugrana, e Mountain Partners.

“La collaborazione con Mountain Partners suggerisce la direzione che il club sta prendendo verso l’innovazione e l’attenzione al mondo digitale”.

Barca Media sarà così usata come filiale di riferimento per la gestione di tutti i contenuti mediatici e le produzioni del club catalano.

“È un asset di notevole valore, stimato in circa 910 milioni di euro. Questa mossa strategica mira a sfruttare ancora di più il marchio e i contenuti dell’FC Barcelona nel mondo digitale e finanziario. La scelta dell’Olanda come sede non è casuale. Questo paese europeo ha dimostrato di essere un ambiente favorevole per le società di investimento e tecnologiche. La sua infrastruttura finanziaria e il suo attraente quadro normativo hanno attratto numerose società internazionali che cercano di quotarsi sui mercati finanziari statunitensi”.

Infatti, oltre il Barcellona, anche Ferrovial, una società che lavora nella realtà delle infrastrutture, ha spostato la sua sede da Madrid nei Paesi Bassi.

