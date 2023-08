Il Barcellona incassa 120 milioni dai fondi: ora potrà registrare i suoi giocatori

Complicata operazione finanziaria: cede il 30% di Barça Vision, il suo universo digitale. E spera di incassare un miliardo di dollari con un accordo per gli Stati Uniti

Il Barcellona ha annunciato di aver chiuso la tanto attesa “palanca”, la leva finanziaria con cui spera di poter finalmente registrare i suoi giocatori per l’inizio della Liga. Si tratta di un’operazione finanziaria ben oltre le aspettative: il Barça, scrive Marca, ha venduto il 29,5% di Barça Vision al fondo di investimento Libero e ai consulenti di investimento privati di ​​NIPA Capital per 120 milioni di euro, una parte della quota che era nelle mani di Orpheus Media e Socios.com.

Barça Vision è l’iniziativa del club per che riunisce tutte le azioni associate a Web3, NFT e metaverso che fanno parte della strategia per costruire l’Espai Barça Digital. Insomma l’universo digitale del Barcellona.

Il club ha anche annunciato un accordo con Mountain & Co. Acquisition Corp, una società di investimento tecnologico, per cercare finanziamenti per Barça Vision e Barça Media negli Stati Uniti. Il club spera che da questo nuovo affare arrivino nuovi introiti per circa un miliardo di dollari.

