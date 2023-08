Hazard, svincolato, non ha ancora offerte di ingaggio

Secondo il Daily Mail, il 32enne belga sta valutando ora se ritirarsi, considerando che mancano poche settimane alla chiusura del mercato.

Gli anni di Eden Hazard al Real Madrid non sono andati come il belga sperava, complici i numerosi infortuni che lo hanno fermato e tenuto fuori dal campo. Secondo quanto riporta il Daily Mail:

“Hazard ha lottato per avere un impatto al Real e si è trovato poi ad essere nel più basso gradino dell’ordine gerarchico, prima di rescindere il suo contratto. Afflitto da una serie di infortuni e casi di sovrappeso, il 32enne è stato citato come uno dei “peggiori acquisti di sempre” del Real. Ora, senza offerte sul tavolo, è bloccato a un bivio con un futuro incerto. Nel mese di giugno, Hazard aveva dichiarato di voler continuare a giocare e di non star pensando ad un ritiro. Il belga, però, ha poche settimane per decidere se non vuole rimanere svincolato”.

