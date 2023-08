Haaland batte Kane e vince come miglior giocatore della scorsa stagione in Premier

Il premio è assegnato dalla Pfa. Nelle motivazioni: ha contribuito al triplete del City segnando 35 gol in 36 partite, è stato calciatore del mese tre volte.

Erling Haaland ha vinto il premio come miglior giocatore della scorsa stagione assegnato dalla Pfa (Associazione di calciatori professionisti). Il comunicato:

“Haaland ha battuto numerosi record nella marcia del City verso il triplete, vincendo la Premier League, Fa Cup e Champions League. Il norvegese ha battuto il record di gol in una sola stagione della Premier League, segnando 36 gol in sole 35 partite per i Citizens. Ha segnato quattro triplette in Premier League, insieme ad una in Fa Cup e cinque gol in Champions contro il Lipsia. Haaland è stato un modello di coerenza nel corso della stagione e ha vinto il giocatore del mese dei tifosi della Pfa in tre occasioni: agosto 2022, settembre 2022 e dicembre 2022. Haaland ha battuto i suoi compagni di squadra del Manchester City Kevin De Bruyne e John Stones per il premio, così come il duo dell’Arsenal Martin Odegaard e Bukayo Saka, e il capitano dell’Inghilterra Harry Kane. Diventa il primo giocatore del Nord Europa dopo Ruud van Nistelrooy nel 2001/02 a vincere il premio nella sua stagione di debutto in Premier League”.

Il premio come miglior giovane, invece, è andato Bukayo Saka dell’Arsenal.

