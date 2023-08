Gvardiol arriva al Manchester City per 90 milioni: è il difensore più pagato della storia

Da Marca: “La difesa, paradossalmente, è stata una priorità per Guardiola da quando è arrivato al City”. Le parole di Gvardiol: «Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra».

Il difensore più pagato della storia del calcio se lo aggiudica il Manchester City. Il croato Josko Gvardiol è stato appena acquistato dal Lipsia per una cifra di 90 milioni + bonus, superando la cifra sborsata dallo United per Maguire. Secondo quanto riportato da Marca:

“Pep Guardiola non è soddisfatto del suo triplete. Vuole di più. Non gli basta aver vinto Campionato, Coppa e Champions League, vuole ancora perfezionare la “macchina” del Manchester City. La difesa, paradossalmente, è stata una priorità per Guardiola da quando è arrivato all’Etihad nel 2016. Il City ha speso 71,6 milioni per Ruben Dias, 65 per Laporte e Joao Cancelo, 57,5 milioni per Benjamin Mendy, 55,6 per Stones, 52,7 per Walker e 45,3 per Aké. Gvardiol ha solo 21 anni e può giocare anche da terzino sinistro. Grandi prestazioni per lui in Bundesliga e in Champions League, ma anche con la Croazia a Euro 2021 e nella Coppa del Mondo 2022”.

Dopo aver firmato per il City, Gvardiol ha affermato:

«Ho sempre sognato di giocare un giorno in Inghilterra… questo è un giorno incredibile per me. Chiunque abbia visto giocare il Manchester City la scorsa stagione sa che è la migliore squadra del mondo».

