Guardiola: «Sarà impossibile ripetere quello che abbiamo fatto la scorsa stagione»

In conferenza: «È qualcosa di troppo raro. Dobbiamo esserne consapevoli: è stato bello, ma è finito. Ora si riparte da zero».

Guardiola spera che i suoi tifosi capiscano quanto sia difficile ripetere un’impresa come quella portata a casa nell’ultima stagione. Una stagione così meravigliosa che è assolutamente irripetibile.

Le parole di Guardiola, in conferenza stampa, dirette e sincere, sono state riportate dal Guardian:

«Sarà impossibile fare quello che abbiamo fatto la stagione scorsa. È un qualcosa di troppo raro. Così ho detto ai giocatori: “Dimenticatelo, abbiamo scalato la montagna più alta con le nostre imprese”. Ma negli ultimi giorni siamo scesi da quella montagna e ora ripartiamo da zero, tutti insieme. Ci saranno molte difficoltà da affrontare per scalare un’altra volta la montagna».

Così l’allenatore dei citizens ha deciso di fare un appello per chiarire che scalare una “montagna” per una seconda volta non è così scontato.

«Il nostro football, il nostro coraggio e la nostra mentalità saranno dedicati alla stagione che verrà. Nel calcio, nello sport, quello che è successo rimane nei nostri cuori e nelle nostre menti. Per quanto è stato bello, ora è finita. Ogni stagione partiamo dallo zero ancora e ancora, ma la storia parla da sé quando raggiungi qualcosa di così importante. È impossibile ripetere il Triplete».

Per questo, comanda la regola del crescere partita dopo partita. La stessa filosofia che, dopotutto, lo ha portato a vincere tutti e tre i trofei più importanti dello scorso anno.

«Dobbiamo esserne consapevoli e ringraziare i tifosi, come noi stessi. Posso capire che non è stato facile, e noi tenteremo comunque di fare una buona prestazione, partita dopo partita. Penseremo solo a quello».

Guardiola, inoltre, è perplesso per diverse questioni di questi mesi. Oltre la forte presenza e influenza del mercato arabo, l’allenatore si lamentava di recente dei troppi impegni e dell’aumento di minutaggio. Ogni partita diventa un macigno e vincere sarà già di suo un’impresa.

«Dobbiamo combattere contro noi stessi. Dobbiamo spingerci a vicenda e motivarci».

