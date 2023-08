Guardiola operato alla schiena, tornerà in panchina dopo la sosta delle Nazionali

A sostituirlo in panchina contro Sheffield e Fulham sarà il suo vice Juanma Lillo.

In seguito ad un intervento alla schiena, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola non siederà in panchina per le prossime due partite di Premier League, rispettivamente contro Sheffield e Fulham.

Il comunicato del club:

“Pep Guardiola è stato sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema alla schiena. L’allenatore del Manchester City soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d’urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L’intervento è riuscito, Pep adesso trascorrerà un periodo di riabilitazione a Barcellona. In sua assenza, il viceallenatore Juanma Lillo supervisionerà gli allenamenti della prima squadra e guiderà la squadra fino al ritorno di Pep, che si prevede avvenga dopo la prossima sosta per le Nazionali”.

