Gazzettino: Pafundi in crisi con l’Udinese, potrebbe essere ceduto al Napoli

La situazione con la società è tesa per il rifiuto del calciatore di firmare il rinnovo, l’Udinese minaccia di metterlo fuori rosa per l’intera stagione

Simone Pafundi, calciatore dell’Udinese che sta vivendo un periodo poco felice per un problema di pubalgia dai Mondiali Under 20 in Argentina, potrebbe essere tra gli obiettivi del Napoli. Di lui Carnevale, che con Maradona ci ha giocato, disse, alla fine del 2021, che «ha il piedino di Maradona», e «un talento straordinario, soprattutto nella testa». «Quando arriva la palla – dichiarò Carnevale – Pafundi sa già cosa fare».

Gia un anno fa uscì la notizia che Giuntoli, all’epoca ds azzurro, avrebbe provato a prendere la giovanissima promessa. A scriverne oggi è il Gazzettino del Friuli che parla della difficile situazione con il club

È impegnato con un braccio di ferro con la società che da luglio cerca di fargli prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025

In questa situazione, prosegue il quotidiano si sarebbe inserito il Napoli

Pafundi teme di avere poco spazio nell’Udinese, come è successo nella passata stagione quando Sottil gli ha concesso 79 minuti diluiti in 8 gare.

Le soluzioni sono due, scrive il Gazzettino

Se Pafundi firma il contratto ha buone possibilità di trovare un adeguato spazio in campionato; altrimenti, pur continuando ad allenarsi con il gruppo, non verrebbe utilizzato come è successo in passato con altri elementi.

Ma c’è una seconda soluzione che potrebbe coinvolgere il Napoli

non è nemmeno da escludere la cessione del talento (al Napoli?) per una decina di milioni più una serie di bonus a medio e lungo termine per cui se Pafundi poi dovesse esplodere l’Udinese avrebbe un adeguato ritorno economico

