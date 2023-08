Garcia ha dimostrato di avere personalità, dagli «infortuni di mercato» al rinnovo di Osimhen (Gazzetta)

Il tecnico non si è sottratto quando si è trattato di parlare dei casi spinosi dei rinnovi di contratto ed ha anche saputo ribattere alle critiche

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo un mese di ritiro della squadra, dal Trentino all’Abruzzo. Un mese intenso, caratterizzato dalla lunga trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen e dal mercato, in cui Garcia ha mostrato, scrive la rosea, polso e personalità e anche capacità di ribattere alle critiche. Garcia deve raccogliere l’eredità di Spalletti, non è semplice, ma finora, per il quotidiano sportivo se l’è cavata.

“Diciamoci la verità, Rudi Garcia ha scelto l’avventura più complicata per tornare in Europa dalla porta principale: d’accordo l’entusiasmo, la bellezza e l’orgoglio di guidare la squadra con lo scudetto sul petto. Però l’eredità lasciata da Spalletti è pesantissima e l’ombra di Luciano – e del suo miracolo napoletano – rischia di essere piuttosto ingombrante se le cose non dovessero andare bene da subito”.

Ieri il tecnico francese è tornato a parlare sui social ringraziando i tifosi del supporto.

«Ora che la preparazione è finita non vediamo l’ora di iniziare la stagione. Un ringraziamento a tutti i tifosi per l’affetto e la carica trasmessa tra Dimaro e Castel di Sangro a supporto di squadra, team e società. Forza Napoli».

La Gazzetta scrive:

“Dopo il giorno della presentazione non ha più tenuto conferenze stampa, ma quando nei post-partita si è presentato ai microfoni televisivi, ha dimostrato di avere grande personalità. Ha parlato senza paura di «infortuni di mercato», facendo riferimento ai casi spinosi dei rinnovi di contratto. E ha poi confermato l’intesa ormai raggiunta tra Osimhen e il Napoli per andare avanti insieme”.

“Dopo l’ultimo test si è tolto anche qualche sassolino contro una critica di troppo per le diverse noie muscolari accusate dai giocatori nelle ultime settimane, ma Rudi ha sempre difeso il suo lavoro e il suo staff: «Sembra che tutti i morti siano resuscitati…». Una battuta, ma mirata”.

