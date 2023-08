Il Celta ha fretta di capire quale sarà il futuro di Gabri Veiga (Marca)

Il club ha bisogno del tempo necessario per sostituirlo, in caso di partenza. La richiesta è sempre di 40 milioni

Il Celta Vigo non vuole portare troppo per le lunghe le trattative che riguardano il futuro di Gabri Veiga. Lo scrive Marca. Finora il club ha insistito nel chiedere il pagamento della clausola da 40 milioni inserita nel contratto del calciatore, senza possibilità di trattativa. Ma ha fretta di chiudere. Deve sapere presto se Veiga resterà o se sarà necessario trovare un suo sostituto. Il tempo stringe.

Marca ricorda che per tutta l’estate, i dirigenti del Celta hanno continuato a ripetere: «Non vogliamo arrivare all’ultima settimana di mercato senza sapere cosa accadrà con Gabri Veiga».

“Ma il club di Vigo non gestisce i tempi di mercato, che spesso sono sfuggenti come gli interessi di una delle parti. Hanno insistito nel chiedere la clausola da 40 milioni inserita nel contratto del calciatore, senza possibilità di trattativa. Ora ci sono club, a cominciare dal Napoli, che cominciano ad avvicinarsi a quella cifra. I campioni d’Italia non sono l’unica squadra a volerlo. Ora la domanda è se il Celta manterrà la parola data dal presidente Carlos Mouriño il 23 marzo o cederà. Al momento, tutto indica che, con tanta incertezza e con le sue condizioni fisiche inferiori a quelle dei suoi compagni di squadra, il giocatore delle giovanili non sarà titolare questa domenica contro l’Osasuna. La verità è che il Celta vuole risolvere la questione in tempi brevi: avrebbe bisogno di cercare un sostituto per il giocatore e avrebbe anche soldi in cassa per ambire a un profilo più alto nella ricerca di un attaccante. Ci sono dubbi sulla prestazione che Gabri Veiga può dare in questa stagione, dopo aver visto quante offerte gli passano davanti. Nonostante tutto questo, il Celta è fiducioso che la telenovela sia giunta al termine, in un modo o nell’altro, con tempo sufficiente per poter prendere decisioni accurate”.

