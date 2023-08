Elmas, frizione tra De Laurentiis e Ramadani dopo il no del Napoli ai 30 milioni del Lipsia (Gazzetta)

Il no ha irrigidito il potente agente macedone che minaccerebbe di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 col Napoli

Qualche problemino tra De Laurentiis e Ramadani dopo il no del Napoli all’offerta del Lipsia di 30 milioni per Elmas. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

Zielinski sapeva che se non avesse accettato la cessione in Arabia Saudita (al Napoli sarebbero andati 30 milioni) avrebbe dovuto rivedere il proprio ingaggio, attualmente da 4,5 milioni netti. E ora pare che si sia vicino all’accordo con il procuratore polacco Bolek, per un triennale da 3 netti a stagione.

Invece emerge qualche piccola frizione con Ramadani, agente di Elmas. Il Lipsia pare fosse pronto a offrire circa 30 milioni, ma comunque da casa Napoli è arrivato un secco “no”. Che ha irrigidito il potente agente macedone che minaccerebbe di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 col Napoli.

