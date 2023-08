Elmas, il Napoli ha rifiutato 30 milioni del Lipsia, lui però non vuole rinnovare (Corsport)

Il suo contratto scade nel 2025. La questione Demme-Hertha Berlino, De Laurentiis vuole 1,5 milioni per il suo cartellino

Elmas, il Napoli ha rifiutato trenta milioni del Lipsia, lo scrive il Corriere dello Sport.

Da valutare anche il futuro di Elif Elmas, titolare di un contratto in scadenza nel 2025 e per il momento non intenzionato a rinnovare. Il Napoli ha ricevuto e anche declinato un’offerta del Lipsia per lui da circa 30 milioni: no, danke. Ma il punto interrogativo sul futuro, considerando la questione del rinnovo, resta.

Diversa la vicenda Demme.

Diego Demme attende l’Hertha. Vuole Berlino, vuole la Germania e una fascia di capitano promessa insieme con un triennale da un milione e mezzo nettamente inferiore rispetto a un’ultima stagione con il Napoli da 2,4 milioni. Il club tedesco continua a sperare di riuscire a portare a casa il primo obiettivo di questo mercato, ma la cessione in prestito di Serdar al Verona potrebbe non bastare: Adl chiede un milione e mezzo per il cartellino.

