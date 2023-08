Dionisi: «La forza del Napoli si è già vista, sembra la stessa squadra dello scorso anno»

In conferenza: «Hanno cambiato poco, ma devono trovare anche loro la condizione ottimale. Berardi? Non ci sarà».

Il tecnico del Sassuolo Dionisi ha parlato in conferenza stampa del Napoli in vista del match della sua squadra contro gli azzurri, previsto per domani alle 20:45

«Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. Sembra la stessa squadra dell’anno scorso perché ha cambiato poco. La forza del Napoli si è già vista nella prima partita. Domani dovremo difendere da squadra e dovremo prenderci delle responsabilità per giocare perché dobbiamo andare lì a fare la partita, non una partita difensiva».

Sulle condizioni di Domenico Berardi:

«Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho parlato con lui e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima».

