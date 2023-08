Di Lorenzo: «Non dobbiamo commettere l’errore di non credere nelle cose nuove»

Il capitano a Dazn: «Oggi non siamo partiti bene ma c’è stata reazione da squadra vera, possiamo giocare meglio, lo sappiamo»

Di Lorenzo a Dazn dopo Frosinone-Napoli 1-3.

«Sì mi trovo bene con Politano sulla fascia destra, ci interscambiamo la posizione, è un grande giocatore, contento che si sia sbloccato già alla prima giornata».

Mentalmente eravate il Napoli di inizio stagione scorsa?

«Sappiamo che entriamo in campo da campioni, ogni squadra ci vuole battere quindi dovremo fare più dell’anno scorso, lo sappiamo bene. Oggi non siamo partiti bene ma c’è stata reazione da squadra vera, possiamo giocare meglio, lo sappiamo, ma sono tre punti importanti, la prima non è mai facile».

Bravi aspetto emotivo. Intravvedi un rischio che ti spaventa di più?

«Il mister Spalletti è andato via, siamo ripartiti con un nuovo allenatore, dobbiamo essere bravi ad azzerare tutto, dobbiamo mettere da parte quello che abbiamo fatto lo scorso anno, riconfermarsi è sempre più difficile ma siamo un gruppo serio che lavora bene, ce la metteremo tutta».

«L’assist? Cerchiamo di occupare gli spazi. Sono movimenti che facevamo lo scorso anno che il mister ci chiede anche quest’anno, Victor è bravissimo ad attaccare la profondità.

Differenze con Spalletti.

«Sono allenatori forti e questo è importante, qualcosa a livello di idee dobbiamo cambiare, le squadre quest’anno ci aspettano, sanno qual è la nostra qualità migliore, il mister è super preparato, siamo contenti che sia lui l’allenatore, dobbiamo aiutarci a vicenda in questa annata difficile per tanti fattori».

Non è facile essere Garcia.

«Non dobbiamo commettere l’errore di non credere nelle cose nuove che sono diverse da quelle dello scorso anno che sono andate bene. Proviamo sempre cose nuove, dobbiamo cercare sempre nuove idee, nuovi movimenti, ci mettiamo a disposizione del mister e cercheremo di fare del nostro meglio».

