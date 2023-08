Dev’essere passato un brutto pensiero nella testa di Garcia all’inizio di Frosinone-Napoli (Corsera)

Il suo Napoli non prendeva giri. Arrancava, sbandava. Persino il diligente Lobotka sembrava in vacanza in spiaggia, giocava con leggerezza

L’inizio di Frosinone-Napoli è stato preoccupante, poi però il Napoli si è ripreso. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Dev’essere passato un brutto pensiero nella testa di Rudi Garcia quando, trascorsi dieci minuti dall’inizio della sfida col Frosinone, il suo Napoli non prendeva giri. Arrancava, sbandava. Persino il diligente Lobotka sembrava in vacanza in spiaggia, colpiva il pallone con leggerezza e sufficienza. La squadra di Di Francesco sfoggia invece fantasia e forza, chiude gli spazi, aspetta il Napoli in versione estate e riparte. Passa in vantaggio grazie al gesto scomposto di Cajuste che dà un calcione a Baez in piena area e dal dischetto Harroui non si lascia intimorire.

Il tecnico in conferenza stampa.

