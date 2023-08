Demme più vicino all’Hertha Berlino in Serie B tedesca (Tmw)

Il Napoli ha provato (senza successo) a inserirlo nella trattativa per Gabri Veiga. Il centrocampista non rientra nei piani di Garcia

Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, potrebbe finire nella serie B tedesca, la Zweite Bundesliga. Il tedesco di origini italiane, secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercatoweb, sarebbe vicino all’Hertha Berlino.

L’anno scorso infatti, il club della capitale tedesca è retrocessa in seconda divisione. Per risalire subito nella massima serie avrebbe scelto anche il centrocampista del Napoli, da tempo fuori dai piani tecnici della squadra.

“Diego Demme verso il ritorno in Germania. Il pressing dell’Hertha Berlino sta producendo i risultati sperati col club di Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca). In queste ore sta convincendo il centrocampista del Napoli ad accettare la sua nuova destinazione. Demme, acquistato dal Napoli nel gennaio 2020 per 12 milioni di euro su esplicita richiesta di Gennaro Gattuso, in Germania ha già vestito le maglie di Arminia Bielefeld, Paderborn e RB Lipsia“.

Il Napoli per un momento ha pensato di utilizzare Demme come contropartita per arrivare a Gabri Veiga:

“Ma De Laurentiis e il suo staff hanno puntato da subito su una strada diversa, chiedendo un piccolo sconto: l’ultima idea è provare a inserire nell’affare il cartellino di Diego Demme, ormai ai margini del progetto Garcia, con un conguaglio economico da 25-30 milioni”.

