Demme escluso dai convocati per Frosinone-Napoli

Il tedesco resta a casa, non rientra più nei piani del Napoli e di Garcia. Convocato il giovane Lorenzo Russo

Non c’è Diego Demme nelle prime convocazioni di Garcia per il campionato di Serie A 23-24. Il tedesco è stato escluso dalla lista del francese. Non rientra nei piani del Napoli e allo stesso tempo non è riuscito a trovare l’accordo con un’altra squadra. È stato vicino all’Hertha Berlino. Garcia ha convocato il giovane Russo.

