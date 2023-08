De Zerbi punta in alto e la sua mentalità vincente sta portando il Brighton verso grandi traguardi (Daily Mail)

Il Brighton vince 4-1 la prima contro il Luton Town. De Zerbi: «Io non ho paura di fissare alti gli obiettivi, perché essere ambiziosi ti fa migliorare».

Roberto De Zerbi vince la prima della Premier League 2023/24 con il suo Brighton contro il Luton Town, neopromossa. Apre le marcature March, poi il raddoppio di Joao Pedro su rigore, e chiudono il match Adingra e Ferguson, attaccante 18enne in cui il tecnico ex Sassuolo crede molto. La partita termina 4-1 e il Brighton è attualmente primo in Premier League. Qualche giorno fa De Zerbi aveva dichiarato in un’intervista:

«Io non ho paura di fissare alti gli obiettivi, perché essere ambiziosi ti fa migliorare».

Il Brighton, infatti, giocherà quest’anno l’Europa League. Il Daily Mail scrive del tecnico italiano:

“Roberto De Zerbi è stato come al solito molto coinvolto nel match, trascinatore anche del suo staff. È un tecnico formidabile e i suoi standard sono più alti che mai, anche se il Brighton ha perso, e sta perdendo, giocatori di talento. Il Brighton avrebbe dovuto segnare il primo gol dopo cinque minuti, ma lo ha fatto dopo trentacinque. Durante il primo tempo, prima di sbloccare il match, De Zerbi parla in maniera enfatica ai suoi calciatori; è arrabbiato per la costruzione di gioco della sua squadra e scatena l’inferno anche con il suo staff dietro di lui. Tuttavia, raggiunge il suo scopo: la sua rabbia riesce a sbloccare i suoi calciatori”.

ilnapolista © riproduzione riservata