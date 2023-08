De Paola: «Infortunio Kvara? Lo scorso anno la preparazione fu la vera fortuna del Napoli»

A Radio Punto Nuovo: «Il Napoli non si è affatto indebolito è la favorita per lo scudetto. La personalità di Garcia farà comodo agli azzurri»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

«Il Napoli per me è al primo posto della griglia campionato, ma capisco la non presunzione di Garcia che non si considera come la principale squadra da battere. Il Napoli non si è affatto indebolito, anzi il rinnovo di Osimhen rilancia le ambizioni della squadra e vedremo se la Champions sia il vero obiettivo degli azzurri.

Principale anti-Napoli? Inter e Juventus se la giocano, chi per la rosa chi per la mancanza di coppe. Il Milan può rappresentare la vera incognita, perché ci sono tanti volti nuove. Tra le romane do più fiducia alla Lazio, ma la Roma non è da meno se guardiamo l’organico nelle sue scelte.

Infortunio Kvaratskhelia? Lo scorso anno, la preparazione fu la vera fortuna del Napoli e questo fu alla base della vittoria degli azzurri. Adesso qualche perplessità ci può stare, ma dico di fare attenzione ai veri obiettivi del Napoli: qualche infortunio preventivato all’inizio, mi fa pensare che gli azzurri vogliono farsi trovare pronti in Champions…

Garcia è tra i migliori motivatori in Europa, sa trovare le frasi e le situazioni giuste per i suoi. Ha una personalità che farà comodissimo al Napoli.

Questione Spalletti-Figc? Ho discusso molto sui social, con tanti tifosi e colleghi. Questa diatriba attorno a Spalletti è diventata quasi una cosa Nord contro Sud, in maniera malsana e forzata. Il presidente del Napoli ha tutti i diritti di difendersi, non si possono ignorare certe regole. Io sono per il buon senso e il rispetto della clausola, ma non farei questioni di principio stupide sulla Nazionale. Spalletti porterebbe alto il nome di Napoli anche con l’azzurro dell’Italia, cosa ci sarebbe di male?».

