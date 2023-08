De Laurentiis si concede una breve vacanza: lascerà l’Abruzzo stamattina (CorSport)

Si fermano, per il momento, i colloqui con l’agente di Osimhen. Il presidente sarà assente anche all’amichevole di stasera con l’Apollon Limassol

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport che «Osimhen resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti, perché i contratti sono bilaterali. Finché la bilateralità c’è e non pende mai tutta da una parte o dall’altra, si va sempre d’amore e d’accordo. E con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. Quindi state sereni e state tranquilli».

Non ci saranno ulteriori incontri con l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, oggi De Laurentiis parte per una breve vacanza. Non sarà nemmeno presente all’amichevole di questa sera a Castel di Sangro, con l’Apollon Limassol.

“È la decima volta – tra Dimaro e Castel di Sangro – che Calenda, il manager (spossato) del centravanti si ritrova faccia a faccia con il presidente, e il sipario sta calando anche su questa seconda fase del ritiro, stasera si chiude, ma soprattutto stamani De Laurentiis partirà per una mini-vacanza, rinuncerà all’amichevole e si proietterà sul campionato, lasciando il rinnovo nell’aria”.

Per il momento, insomma, tutto resta invariato, sul fronte Osimhen, anche se si registrano passi in avanti nella trattativa. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“il rinnovo darebbe serenità, forza al Napoli in vista anche della prossima estate ma non è fondamentale per la permanenza di Victor che abbandona sempre di più la ricca proposta dell’Al Hilal che ha offerto 40 milioni più 5 di bonus a stagione”.

Anche il CorMez parla della vacanza di De Laurentiis.

“Napoli-Apollon Limassol registrerà un altro sold out, soltanto il settore ospiti avrà degli spazi vuoti, ci saranno circa cinquanta tifosi ciprioti. Non ci sarà il presidente De Laurentiis che stamane lascerà il ritiro di Castel Di Sangro”.

