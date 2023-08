De Laurentiis è rimasto solo, ha sbagliato con Sinatti e ad ascoltare Garcia su Rongoni (Corbo)

Su Repubblica. Sinatti sapeva tutto della squadra. Adl vuol difendere da solo lo scudetto in gran parte suo, ma non vinto da solo.

De Laurentiis ha sbagliato a lasciar andar via Sinatti e ad ascoltare Garcia su Rongoni. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli in un pezzo in cui parla dei numerosi infortuni in casa Napoli. E’ sotto accusa la preparazione atletica, con il cambio di preparatore da Sinatti a Rongoni, voluto da Garcia.

Corbo scrive:

“Ci si mettono poi gli infortuni, aprendo il confronto tra il preparatore Franco Sinatti fuggito per stizza e il nuovo, Paolo Rongoni imposto da Garcia. Cambio di preparazione e insulti muscolari. Di Anguissa e Rahmani i più delicati. Tira un ventaccio su Rongoni, come nel 2005 quando fu contestato ed esonerato dal presidente romanista James Pallotta”.

De Laurentiis sgrana un rosario di spine, mentre è sempre più solo.

“Impassibile sgrana tra le mani un rosario di spine Aurelio De Laurentiis. Sono i giorni più complicati nei 19 anni di presidenza. Non trova la chiave per uscirne, la porta in tasca e non la vede. Aurelio vuol difendere da solo lo scudetto in gran parte suo, ma non vinto da solo. Con altri che non ci sono più. Che ha lasciato andar via. Leggerezza pari ai rischi che ha assunto”.

Non solo Giuntoli e Spalletti, De Laurentiis si è lasciato convincere da Garcia a prendere Rongoni. Ha lasciato andar via Sinatti: un errore.

“Della fuga di Sinatti ci si accorge ora. Vale la regola: l’allenatore nuovo deve sapere come la squadra ha vinto lo scudetto, limiti personali e lavoro collettivo, tutto. E Sinatti sapeva tutto. Era la continuità. Gli infortuni e il

programma molto diverso pongono il dubbio. È stato forse un errore ascoltare Garcia su Rongoni. Andrà tutto bene, sennò chi paga? Dopo tanti, meritati elogi De Laurentiis è rimasto solo. Troppo solo in cima a tutto il Napoli”.

In 11 giorni di ritiro a Castel di Sangro sono 9 gli infortunati, nel Napoli.

