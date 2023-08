Gabri Veiga va in Arabia ma nemmeno l’Al-Ahli ha pagato la clausola di 40 milioni

Faro de Vigo. Decisivo l’agente Pini Zahavi. I sauditi hanno pagato più di quanto pattuito col Napoli ma non 40. Al giocatori 10 milioni netti

Gabri Veiga è andato in Arabia Saudita ma nemmeno l’Al-Ahli ha pagato la clausola di 40 milioni. Lo scrive Faro de Vigo.

In una mossa che ha lasciato di sasso il mondo del calcio, Gabri Veiga ha deciso di unirsi all’esodo dei calciatori nella neonata Saudi League. Al-Ahli, che ha già reclutato giocatori come Mahrez, Firmino, Kessie o Mendy, pagherà al Celta un importo vicino ai quaranta milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

Scrive il giornale:

La situazione di Gabri Veiga si è evoluta negli ultimi mesi in modo sorprendente.

Scrive Faro de Vigo che il passaggio al Napoli sembrava cosa fatta fino a mercoledì, “fino a quando non è apparso sulla scena il saudita Al-Ahli”.

La Lega saudita, che da mesi sta strappando pezzi – quasi tutti nella fase finale della carriera – ai maggiori campionati europei, aveva scelto, con il prezioso aiuto dell’agente israeliano Pini Zahavi, il giovane talento 21enne. E la sua potenza economica ha fatto il resto. L’offerta per Gabri Veiga è abbagliante (si parla di fino a dieci milioni esentasse, che è quattro volte quello che guadagna il calciatore più pagato a Vigo) e il Celta gli offre la possibilità di ottenere una cifra un po ‘ più alta di quella che aveva concordato con il Napoli. Non è la clausola che Carlos Mouriño aveva promesso che sarebbe stato necessario pagare per prendere i Porriñés, ma è abbastanza vicino.

