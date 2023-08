Ceferin: «Rubiales è stato già sospeso, non è necessario sospenderlo doppiamente» (ossia alla Uefa)

A L’Equipe: «Spero sappia che quello che ha fatto era inappropriato. Qualsiasi mio commento ora suonerebbe come una pressione».

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato a L’Equipe del caso Rubiales per la prima volta, rompendo il silenzio sull’argomento:

«Quello che ha fatto è stato inappropriato. Lo sappiamo tutti. Spero sappia che era inappropriato. Questo è sufficiente per il momento perché la commissione disciplinare deciderà. Sono un avvocato e uno dei vice presidenti della Fifa. Il suo caso è nelle mani dell’organo disciplinare della Federazione Internazionale. Qualsiasi commento che potrei fare suonerebbe come una pressione. Devo solo dire che mi rattrista che un fatto del genere metta in ombra la vittoria della nazionale spagnola. Dovremmo cambiare le cose. Oggi ho incontrato Laura McAllister (vicepresidente Uefa) per trovare il modo di cambiare il modo in cui ci comportiamo. Dobbiamo fare di più».

Su una possibile sanzione ha commentato:

«È sospeso da tutti i suoi doveri, ovunque. Non è necessario sospenderlo due volte».

ilnapolista © riproduzione riservata