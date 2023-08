Cajuste: «Il Napoli è stata la scelta più facile della mia vita»

A Sky Sport: «Per la prossima stagione vorrei solo aiutare la squadra il più possibile, questo è il mio sogno, essere in grado di fare grandi cose»

Il nuovo acquisto del Napoli, Jens Cajuste, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

«Sono davvero grato ed emozionato di essere qui. Credo sia stata la scelta più facile della mia vita giocare per un club con così tanta storia. E’ una squadra fantastica, per me è stata una scelta facile. Per la prossima stagione vorrei solo aiutare la squadra il più possibile. Questo è il mio sogno. Quello di essere in grado di raggiungere grandi cose con questa squadra».

L’acquisto di Cajuste è stato ufficializzato oggi. Il centrocampista ha scelto la maglia numero 24, quella che fu di Lorenzo Insigne. Oggi, tra l’altro, è il compleanno del nuovo giocatore del Napoli.

Cajuste ha salutato sui social il suo ex club, il Reims.

“Grazie mille Reims! È stato un onore vestire la maglia biancorossa. Grazie ai tifosi, agli amici, alla famiglia, agli allenatori e allo staff che sono stati con me lungo la strada”.

