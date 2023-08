Cajuste al Napoli, il contratto non è ancora firmato: ci sono dettagli da limare (CorSport)

Stamattina saranno affrontati gli aspetti rimasti in sospeso per risolvere la questione contrattuale. Il centrocampista è già a Rivisondoli

Il Napoli sta acquistando Jens Cajuste, centrocampista proveniente dal Reims. Un’operazione da 12 milioni. Cajuste ieri ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart, ma la firma sul contratto ancora non è stata apposta. Il Corriere dello Sport scrive che ci sono ancora dei dettagli da limare e che questa mattina si continuerà a lavorare per perfezionare definitivamente l’accordo con il nuovo giocatore del Napoli.

“Cajuste non ha risposto alle domande dei cronisti presenti (così fan le star…), s’è concesso giusto un paio di selfie con alcuni fan e poi s’è infilato dentro Villa Stuart dove è rimasto 3 ore per effettuare i controlli, prima di legarsi ai campioni d’Italia con un quinquennale da 1,2 milioni a stagione più bonus che però ieri sera non risultava ancora firmato. Dettagli da limare, secondo i rumors; aspetti che stamattina verranno nuovamente affrontati per essere risolti”.

Da ieri sera, Cajuste è in ritiro a Castel di Sangro, dopo le visite mediche a cui è stato sottoposto a Villa Stuart alla presenza del dottor Canonico e del capo scouting del Napoli, Micheli.

“Il ragazzo, comunque, all’ora di cena ha raggiunto Rivisondoli, ha stretto la mano al presidente De Laurentiis, ha conosciuto i nuovi compagni e ha incontrato Rudi Garcia, che con una chiamata nei giorni scorsi lo aveva fatto già sentire al centro del suo progetto tecnico”.

L’operazione Cajuste è di 12 milioni di euro. Il centrocampista firmerà un contratto quinquennale con il Napoli. Sarà una soluzione in più per Garcia in mediana. Il Napoli non si fermerà a Cajuste per rinforzare il centrocampo: va avanti la trattativa per Gabri Veiga. Ieri il club di De Laurentiis ha alzato l’offerta a 33 milioni dopo essersene visti rifiutati 30 dal Celta Vigo. L’intenzione è di lavorare ancora al rilancio per portare a casa un’altra pedina importante per la mediana di Rudi Garcia. Il Celta chiede 40 milioni, quelli della clausola rescissoria presenti nel contratto del giocatore. Il Napoli spera di chiudere quanto prima.

ilnapolista © riproduzione riservata