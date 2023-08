Buffon si ritira, nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale (Gazzetta)

Chiude nello stesso club in cui ha cominciato la sua carriera, ventotto anni fa. Resterà al Parma da dirigente o accetterà l’incarico in Nazionale

Gigi Buffon ha deciso di ritirarsi dal calcio. La Gazzetta dello Sport scrive che la decisione è presa e manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà sui canali social di Buffon nei prossimi giorni. In anticipo di un anno rispetto alla scadenza del contratto, Buffon rescinde il suo rapporto con il Parma e chiude la carriera esattamente nel club in cui l’aveva cominciata, nel 1995, ventotto anni fa.

“Gigi Buffon ha detto stop. Manca ancora la comunicazione ufficiale, che arriverà nei prossimi giorni sui canali social del portiere, ma la decisione è stata presa. Dopo lunghe riflessioni Superman, a quarantacinque anni, si ferma: resta da capire che ci sarà nel futuro anche se diverse idee sono sul tavolo. Buffon, che aveva ancora un anno di contratto con il Parma, si è accordato senza particolari problemi per rescindere”.

Nel futuro di Buffon o la permanenza nel Parma come dirigente o l’incarico di capodelegazione della Nazionale italiana.

“Nel futuro di Gigi, comunque, non c’è una panchina al parco: non sarà mai un pensionato, ha ancora tanta voglia di fare e di dare. Diverse sono le proposte ricevute nell’ultimo periodo, anche dal Parma, ma quella più sostanziosa e più stuzzicante pare essere l’incarico di capodelegazione della Nazionale: lo stesso ruolo ricoperto da Gianluca Vialli. Il presidente federale Gravina avrebbe individuato in Buffon l’uomo giusto, Superman si sarebbe preso un po’ di tempo prima di dare una risposta. La Nazionale è da sempre nel suo cuore, e ci mancherebbe altro anche alla luce delle sue 176 presenze in azzurro (il più presente di sempre), si tratta di capire quale dovrebbe essere il suo impegno e quale lo spazio che potrebbe ritagliarsi”.

