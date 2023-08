Bernardeschi, la sua doppietta non basta: il Toronto perde 3-2 ed è al penultimo posto (VIDEO)

Il Toronto è a 25 partite disputate e 19 punti; dietro di lui solo l’Inter Miami di Messi, che però ha giocato tre partite in meno.

Federico Bernardeschi si mette in mostra con il suo Toronto, segnando una doppietta nella partita di ieri contro il Montreal, valida per la venticinquesima giornata di Mls. Il primo gol arriva con un assist di Insigne e uno splendido tiro a giro dell’ex Juventus. Al 94esimo Bernardeschi segna anche il secondo, ma non basta; il match termina 3-2 per il Montreal.

Il Toronto è ora a 19 punti in classifica, dietro di lui c’è L’Inter Miami di Leo Messi a meno uno, che però ha disputato tre partite in meno, essendo stato impegnato con la Coppa nazionale.

