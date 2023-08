Bayern Monaco: troppi rifiuti da parte dei migliori portieri, sarà Ulreich a sostituire Neuer (Sueddeutsche)

C’è de Gea svincolato ma per il quotidiano “è l’antitesi di Neuer, non lascia mai la linea di porta ed è una minaccia per la propria squadra con la palla tra i piedi”

Il Bayern Monaco ha sospeso le sue ricerche per un nuovo portiere. Questo è quanto ha riferito la Bild secondo cui il consiglio di amministrazione dei bavaresi, di cui fanno parte Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, ha scelto di promuovo Ulreich a ruolo di primo portiere.

La Sueddeutsche commenta la scelta del Bayern. Il club campione di Germania si ritrova nella scomoda posizione di trovare un portiere che sia da un lato tanto forte da rappresentare un upgrade rispetto a Ulreich; dall’altro disponibile ad essere la riserva di Neuer una volta ristabilitosi dall’infortunio.

Tanti i nomi che diversi quotidiani e media hanno avvicinato al Bayern, come Kepa che poi ha scelto il Real Madrid ritrovatosi senza Courtois da un giorno all’altro. La Sueddeutsche ripropone altri affari alla fine sfumati:

“L’argentino Gerónimo Rulli dell’Ajax Amsterdam si è infortunato lo scorso fine settimana in Olanda e ha dovuto operarsi. Resterà fuori per mesi. Martedì, l’allenatore del Manchester City ha chiarito che il portiere di riserva del City, Stefan Ortega, 30 anni, non sarebbe stato venduto o prestato. Sky ha riferito che Ortega era stato contattato personalmente dall’allenatore del Bayern, Thomas Tuchel. Anche un altro candidato del Bayern, il marocchino Yassine Bounou alias Bono, 32 anni, andrà in Arabia Saudita“.

Sullo sfondo, lì come il meme del compianto Berlusconi che sbucava da una porta del salotto televisivo di Bruno Vespa, Porta a Porta, c’è David de Gea:

“Stilisticamente è in completa antitesi con Manuel Neuer. De Gea ama l’ombra proiettata dalla traversa, è riluttante a lasciare la linea ed è più una minaccia per la propria squadra con la palla tra i piedi. A Madrid si dice che fosse in discussione anche de Gea come sostituto di Courtois. Si dice che Florentino Pérez abbia interrotto le trattative a causa delle esorbitanti richieste di stipendio di de Gea. Anche la Lazio cerca un portiere. Gli italiani sarebbero in trattativa con l’ex campione del mondo francese Hugo Lloris, 36 anni, che non gioca più un ruolo al Tottenham. I biancocelesti hanno mostrato interesse anche per Fredrik Rönnow, 31 anni, portiere dell’1. FC Union Berlin“.

