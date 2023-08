Barone: «Siamo giustamente in Conference. Noi abbiamo sempre rispettato le regole»

Frecciata alla Juve del dg della Fiorentina: «Abbiamo sempre pagato tutte le imposte con le scadenze prefissate. Il merito è di Commisso».

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola. Barone ha parlato del Viola Park, dello stadio e di altri temi.

«A Grosseto abbiamo potuto vedere la nostra tifoseria accanto alla squadra. Ci vuole pazienza, ma speriamo di aprire presto anche il Viola Park. Abbiamo altre due amichevoli qui, speriamo di avere l’agibilità per accogliere i nostri tifosi. Stadio? Tema delicato. Noi siamo vicini al Comune. Noi vogliamo giocare al Franchi e vogliamo che i lavori inizino però. Speriamo che gli europei del 2032 arrivino anche da noi. Stiamo lavorando con Palazzo Vecchio per capire il progetto. Non è ancora deciso se riusciremo a giocare al Franchi anche durante i lavori, aspettiamo risposta».

Barone ha parlato anche della Conference League. La Fiorentina vi è rientrata per l’esclusione della Juventus dalle coppe europee per un anno, decisione presa dalla Uefa.

«Lavoriamo su tanti tavoli e siamo convinti di quel che facciamo. Sul mercato vogliamo giocatori che siano congeniali al nostro sistema di gioco, molto aggressivo. Europa? Bellissimo esserci per noi. Noi abbiamo sempre seguito le regole. Siamo super contenti, da quando siamo qui abbiamo sempre rispettato le regole e pagato tutte le imposte con le scadenze prefissate. Il merito è di Commisso. E siamo giustamente in Conference. E non scordiamoci che abbiamo la Supercoppa. La Conference sta diventando una competizione interessante, la Uefa sta cercando una soluzione per trovare stadi sempre più capienti».

