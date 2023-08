Barça, ira di Xavi per il tempo di gioco: contro il Getafe solo 56 minuti su 116

Dopo il pareggio per 0-0, Xavi continua a chiedere l’applicazione del tempo effettivo. Il gioco è rimasto fermo per oltre un’ora

La stampa spagnola riporta la furia di Xavi dopo Getafe-Barça, prima giornata della Liga spagnola. Si tratta solo della prima partita di campionato eppure, per Xavi, i problemi nel regolamento continuano a danneggiare la propria squadra.

La furia dell’allenatore blaugrana è motivata dal tempo di gioco della partita. L’arbitro ha fischiato il triplice fischio dopo 116 minuti, ma in realtà la palla è stata in movimento per soli 56 minuti. Nemmeno un’ora di gioco effettiva. E i famosi maxi recuperi si sono rivelati inutili. Il recupero nel secondo tempo è stato di 15 minuti e 25 secondi, ma si è giocato solo per 5 minuti.

Insomma, non una buona pubblicità per la Liga. Xavi continua a gridare ai quattro venti i benefici dell’introduzione del “tempo effettivo di gioco”. In altre parole interrompere l’orologio ogni qual volta si ferma la palla, come in Nba.

A riprova che Getafe-Barça non è stata una partita tranquilla ci sono le espulsioni di Raphinha e Jamie Mata (del Getafe) e anche dello stesso Xavi. Secondo il tecnico del club catalano, l’arbitro è stato molto permissivo con i giocatori del Getafe, molto meno con quelli in maglia blaugrana.

Prima l’ammonizione quindi, e poi l’espulsione perché, secondo referto arbitrale diffuso da Marca, è “uscito dalla sua area tecnica con le braccia alzate verso la zona del mio 4° arbitro, protestando apparentemente contro una mia decisione, essendo stato precedentemente ammonito dal mio 4° arbitro Una volta espulso, è rimasto all’imbocco del tunnel degli spogliatoi, dovendo essere ammonito dal delegato di campo per il suo sgombero“.

Ovviamente la versione di Xavi non combacia con quella del referto. A dare un’altra interpretazione dell’episodio è l’allenatore del Getafe, José Bordalás. Le sue parole riportata dal Mundo Deportivo:

«Non credo che Xavi stia facendo un favore alla Liga se vogliamo vantarcene. La grandezza del calcio ha queste cose, una piccola squadra è in grado di resistere al Barça. È un modo per giustificare che non hanno ottenuto i tre punti con uno stampino. La giocata più violenta della partita è stata di un giocatore del Barcellona. Tutto il resto è un modo per camuffare il grande gioco che hanno messo in campo i miei giocatori».

