Antonio Sinicropi è il nuovo Club Manager del Napoli

È il genero di De Laurentiis, compagno della figlia Valentina. Lavorerà con il presidente e Chiavelli come raccordo tra club e area sportiva

Il Napoli annuncia un nuovo componente dell’organigramma societario: Antonio Sinicropi diventa Club Manager. Sinicropi è il genero di De Laurentiis, il compagno della figlia Valentina. Lavorerà a stretto contatto con il presidente e con l’amministratore delegato del Napoli, Andrea Chiavelli, come raccordo tra club e area sportiva.

Di seguito il comunicato del Napoli:

“La Sscn è lieta di comunicare che a partire dalla data odierna, Antonio Sinicropi rivestirà la carica di Club Manager della Prima Squadra. Sinicropi, in passato calciatore professionista per diversi anni, ha recentemente ottenuto l’abilitazione a Coverciano come Direttore Sportivo e ha partecipato ai principali progetti aziendali degli ultimi mesi di concerto con il Presidente. Sinicropi avrà un ruolo strategico di raccordo fra Area Sportiva e Area Aziendale, lavorando a stretto contatto con la Proprietà e con l’Ad Andrea Chiavelli. Ad Antonio vanno i migliori auguri del Presidente De Laurentiis per questa nuova avventura professionale”.

Di Sinicropi si era parlato, subito dopo la fine del campionato, come possibile sostituto di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo. Poi la carica di diesse, rimasta vacante dopo il passaggio di Giuntoli alla Juventus, è stata ricoperta da Meluso. Ora Sinicropi ha un nuovo ruolo ufficiale all’interno del Napoli.

