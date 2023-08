Al Khelaifi infuriato con Campos: «Lavori per me o per Mbappé?»

Rmc Sport racconta la tensione tra il consigliere sportivo e il presidente del Psg. Campos ha rifiutato di fare pressione su Mbappé per il rinnovo

Luis Campos potrebbe lasciare l’incarico di consigliere sportivo del Psg a settembre, scrive Le Parisien. Il Psg gli attribuisce la colpa del mancato rinnovo di Mbappé e la vicinanza “irritante” di Jorge Mendes al club. Rmc Sport entra più nel dettaglio raccontando che quando Mbappé ha inviato la lettera al Psg per avvertire il club della sua volontà di non rinnovare, il presidente Al Khelaifi si è sfogato con Campos chiedendogli di fare pressione sul giocatore. In quell’occasione, Al Khelaifi avrebbe chiesto a Campos, molto arrabbiato, se il consigliere sportivo lavorasse per lui o per l’entourage di Mbappé.

“Il primo caso che ha messo a dura prova i rapporti tra Campos e Al Khelaifi è stato quello di Kylian Mbappé: Quando il giocatore ha inviato la famosa lettera per avvertire il club della sua volontà di non esercitare l’opzione di rinnovo per un anno, Nasser Al-Khelaifi è andato su tutte le furie. Ha poi voluto affidarsi al suo consigliere sportivo per fare pressione sul clan Mbappé. Di fronte a lui Campos è apparso molto misurato, molto lontano dalla posizione del presidente parigino. Secondo le nostre informazioni, durante un incontro teso, il leader qatarino, molto arrabbiato, avrebbe chiesto a Campos se lavorasse per lui o per l’entourage del giocatore Mbappé”.

C’è poi la questione Skriniar. Campos gli è molto legato e il Psg è stato sorpreso dell’insistenza sul giocatore ex Inter.

“Il dossier Skriniar, a cui era legato Campos, non ha mancato di sorprendere i vertici del club, che non hanno capito perché insistesse così tanto su questo profilo”.

Infine, la presenza ingombrante di Mendes, che ha acquistato sempre più importanza da quando Campos è arrivato al Psg.

“Da due anni, infatti, cinque giocatori della galassia Mendes hanno firmato per il Psg: Ugarte, Vitinha, Asensio, Ndour e Sanches. Ha anche svolto il ruolo di intermediario nei file Soler, Ruiz e In Lee. Il prossimo potrebbe essere Ramos, con cui è stato raggiunto un accordo di massima, pista spinta da Campos. Il problema è che Al-Khelaïfi non vedrebbe di buon occhio l’influenza e l’influenza del super-agente sul suo spogliatoio”.

Rmc Sport descrive Campos come “molto isolato all’interno del club“. Il portoghese intende aspettare di vedere come si evolverà lo spinosissimo dossier Mbappé. Sembra certo che l’epilogo di questa telenovela influenzerà il suo futuro.

“Contattato, l’entourage di Campos non ha voluto rispondere. Non è stata ancora presa alcuna decisione ma una fonte indica che Parigi ha già sondato un potenziale sostituto”.

