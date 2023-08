Akatugba: «Osimhen potrebbe indossare un blue più scuro. In Arabia sono fiduciosi». Poi cancella il tweet

L’amico giornalista dell’attaccante del Napoli semina scompiglio su Twitter con una strana frase su Victor e l’Arabia

Oma Akatugba è un giornalista molto vicino a Victor Osimhen. Su Twitter, in risposta ad una domanda posta dalla Uefa Champions League sul numero di gol che avrebbe segnato nella prossima Champions l’attaccante nigeriano del Napoli, Akatugba ha scritto un tweet in cui ipotizza che Osimhen possa indossare una maglia di un blu più scuro di quella del Napoli, la prossima stagione ed ha anche aggiunto che i suoi amici sauditi sono molto fiduciosi sul fatto che ciò possa accadere. Akatugba, di fatto, ha giocato con la possibilità che l’attaccante del Napoli potesse trasferirsi in un club arabo. Dopo poco, però, ha cancellato il tweet, che in molti si erano però già premurati di screenshottare.

Le parole di Akatugba sono state queste:

«Magari potrebbe indossare un altro blue? Uno più scuro? I miei amici in Arabia sono positivi soprattutto dalla parte del giocatore».

Il riferimento del giornalista è al club dell’Al-Hilal, che secondo le voci di mercato avrebbe già fatto due offerte al Napoli per Osimhen, entrambe rifiutate.

Qualche giorno fa il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scriveva su Twitter di un’offerta dell’Al Hilal a Osimhen di 40 milioni l’anno che avrebbero potuto diventare 60.

“L’Al Hilal è pronto a presentare una nuova offerta a Victor Osimhen: contratto fino al 2026 con uno stipendio di 60 milioni di euro dopo la prima offerta (40 milioni di euro l’anno) respinta ieri dall’attaccante. Anche il Napoli ha rifiutato un’offerta di 110 milioni la scorsa settimana”.

Il tweet di Akatugba ha ovviamente generato scompiglio, anche in virtù dell’attesa per il rinnovo dell’attaccante nigeriano, in stallo ormai da mesi. Le ultime notizie sono relative ad un’offerta di De Laurentiis di 8 milioni compresi i bonus, ben oltre la politica societaria relativa agli ingaggi, ma nemmeno sei incontri con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, sono bastati, al presidente del Napoli, per sugellare l’accordo. Restano sempre da risolvere, oltre al nodo dell’ingaggio, quello relativo all’ammontare della clausola e ai diritti di immagine, che De Laurentiis sarebbe anche disposto a lasciare in parte di appannaggio del giocatore.

