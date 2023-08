A Gabri Veiga spettava il 15% della clausola rescissoria, se fosse stata pagata

La Vox de Galicia ripercorre i passaggi che hanno portato il giovane calciatore in Arabia invece che al Napoli dopo i disaccordi sulle commissioni dell’intermediario

Gabri Veiga ha scelto l’Arabia e snobbato il Napoli, questa la notizia che ha colpito il calciomercato italiano e non solo negli ultimi giorni. Il calciatore del Celta Vigo, a soli 21 anni, diventa così il più giovane ad aver scelto l’Arabia per continuare la sua carriera. Una scelta condizionata sicuramente dal faraonico ingaggio, ma anche, come scrivono in tanti, dalla lentezza della macchina del Napoli che ha perso tempo per disaccordi sulle commissioni dell’intermediario, l’israeliano Pini Zahavi.

Secondo quanto riportato da La Vox de Galicia, l’Al Ahli pagherà al Celta un importo superiore a quello concordato con il Napoli e vicino ai quaranta milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, ma non l’intera clausola. Cosa che in qualche moda va a danno di Veiga, infatti lo stesso quotidiano spiega

“Inoltre, alcune fonti sottolineano che nell’ultimo rinnovo del suo contratto, Gabri ha introdotto un punto per il quale si prenderebbe il 15% della cessione nel caso in cui una squadra pagasse la clausola”

