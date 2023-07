Tottenham, rinviato a lunedì l’incontro con il Bayern per Harry Kane

Il Telegraph: i bavaresi potrebbero offrire fino a 86 milioni, mentre il Tottenham vorrebbe inserire l’attaccante francese del Bayern Tel

Il Bayern Monaco è sempre più vicino a ingaggiare l’attaccante inglese Harry Kane dal Tottenham. Nonostante sia stata ricevuta anche un offerta del Psg, Kane preferirebbe non volare in Francia. L’incontro tra i dirigenti bavaresi e Levy doveva avvenire quest’oggi, ma è stato rinviato a lunedì. Come riportato da Telegraph:

“Il Bayern Monaco spera di incontrare il presidente del Tottenham Hotspur Daniel Levy lunedì per proporre l’ultima offerta per l’ingaggio di Harry Kane, che potrebbe essere avvantaggiato dall’interesse degli Spurs per l’attaccante dei bavaresi Mathys Tel. L’amministratore delegato del Bayern Jan-Christian Dreesen e il direttore tecnico Marco Neppe sono pronti a volare a Londra per un nuovo round di colloqui con Levy. Il loro viaggio è stato rimandato a lunedì. L’attuale piano del Bayern è quello di mantenere Tel. La situazione si era complicata perché Levy era stato vicino a un accordo col Psg per l’attaccante, ma Kane non vuole trasferirsi in Francia. Il Bayern potrebbe essere disposto a pagare fino a 86 milioni di sterline, ma sono anche fiduciosi di poter far firmare a gennaio al calciatore un pre-contratto per averlo dalla prossima estate”.

ilnapolista © riproduzione riservata