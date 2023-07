La manovra diplomatica del Psg per arrivare a Harry Kane (L’Equipe)

Al Khelaifi ha buoni rapporti con Levy del Tottenham e all’operazione sta lavorando Pini Zahavi intermediario di lusso

Il Psg vuole Harry Kane al centro dell’attacco per il dopo Mbappé. E secondo L’Equipe Al Khelaifi si sta giocando bene le sue carte per arrivare al centravanti che col Tottenham ha in contratto in scadenza nel 2024.

È ancora troppo presto per sapere se il Paris-Saint-Germain avrà successo. (…) Ma il presidente del Psg ha rischiato di aspettare che la trattativa con il Bayern Monaco fosse un po’ meno intensa per avanzare le sue pedine in modo più concreto. Il primo incontro fisico tra l’entourage dell’attaccante e il presidente parigino risale a giugno. (…) Da diverse settimane Al-Khelaifi è in contatto con l’entourage dell’inglese e con Daniel Levy, presidente del Tottenham, con il quale mantiene rapporti più che cordiali.

L’Equipe aggiunge che un ruolo importante lo sta ricoprendo l’intermediario Pini Zahavi, 79 anni, definito

un agente influente nel mondo del calcio, vicino sia a Nasser al-Khelaifi che a Daniel Levy. L’israeliano sta cercando di far capire all’inglese che è nel suo interesse vendere Harry Kane questa estate al Paris-Saint-Germain.

L’allenatore del Psg Luis Enrique aspetta.

ilnapolista © riproduzione riservata