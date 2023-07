Sergio Rico dovrà essere operato di nuovo: ha un aneurisma

L’aneurisma rischia di rompersi, ecco il motivo del nuovo intervento, in programma la settimana prossima

Il portiere del Psg, Sergio Rico, dovrà essere nuovamente operato a causa di un aneurisma che compromette il suo stato di salute. Lo scrive As. L’intervento chirurgico sarà effettuato la prossima settimana, come confermato oggi dai medici.

Sergio Rico continua ad essere ricoverato all’Ospedale Virgen del Rocío di Siviglia, dove si trova da quando ha subito un incidente in seguito ad una caduta da cavallo durante il pellegrinaggio di El Rocío, il 28 maggio scorso. Tuttavia, ancora non può essere dimesso. As scrive:

“Il portiere del Paris Saint Germain dovrà passare di nuovo attraverso un intervento chirurgico. Il motivo del nuovo intervento è quello di trattare un aneurisma, che è un rigonfiamento anormale alle pareti di un vaso sanguigno, che potrebbe portare alla sua rottura. I medici lo hanno informato ieri che l’intervento si svolgerà la prossima settimana, quindi è ancora troppo presto per lasciare il centro ospedaliero. Il fatto che debba intervenire di nuovo non significa che ci sia una sorta di battuta d’arresto nel suo recupero, ma che sia fatto in modo che si sviluppi nel miglior modo possibile. Infatti, il giocatore ha fatto passi da gigante da quando ha subito l’incidente due mesi fa e dopo essere uscito dal coma e aver lasciato la terapia intensiva, dove è stato per più di un mese, è stabile”.

ilnapolista © riproduzione riservata