Ranking Fifa, Italia stabile in ottava posizione

La Fifa ha pubblicato il nuovo ranking aggiornato

L’Italia resta all’8° posto del Ranking Fifa, che nelle prime dieci posizioni della classifica non fa registrare nessuna novità. Si conferma in testa l’Argentina campione del mondo in carica, con gli altri due posti del podio occupati da Francia (2ª) e Brasile (3°). Rispetto all’ultimo aggiornamento di giugno si sono giocate complessivamente 62 partite, di cui 25 della fase finale della Concacaf Gold Cup: il Messico, vincitore per la nona volta del torneo continentale riservato alle nazionali del nord e del centro America, ha guadagnato due posizioni portandosi al 12° posto, mentre l’altra finalista, Panama, ha scalato ben 12 posizioni ed è adesso al 45° posto.

Le altre 37 partite sono state disputate nella SAFF Cup (Asia) e nella COSAFA Cup (Africa), due tornei considerati amichevoli ai fini della classifica FIFA e che hanno avuto un impatto minimo sul Ranking. Le due nazionali vincitrici, India (99ª, +1) e Zambia (84ª), hanno raccolto infatti pochi punti senza fare progressi significativi in classifica. Il prossimo Ranking FIFA sarà pubblicato il 21 settembre.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1) Argentina 1843.73 punti (-)

2) Francia 1843.54 punti (-)

3) Brasile 1828.27 punti (-)

4) Inghilterra 1797.39 punti (-)

5) Belgio 1788.55 punti (-)

6) Croazia 1742.55 punti (-)

7) Paesi Bassi 1731.23 punti (-)

8) ITALIA 1726.58 punti (-)

9) Portogallo 1718.25 punti (-)

10) Spagna 1703.45 punti (-)